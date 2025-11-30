Regali che contano | a Casa FARO torna il Mercatino di Natale per sostenere le cure palliative

Torinotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 28 a domenica 30 novembre 2025 Casa FARO si anima con il Mercatino di Natale, un appuntamento solidale che combina la magia natalizia con l’opportunità di sostenere la mission della FARO, da sempre impegnata nel garantire cure palliative specialistiche e supporto a chi vive situazioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

