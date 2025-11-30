Regali che contano | a Casa FARO torna il Mercatino di Natale per sostenere le cure palliative
Da venerdì 28 a domenica 30 novembre 2025 Casa FARO si anima con il Mercatino di Natale, un appuntamento solidale che combina la magia natalizia con l’opportunità di sostenere la mission della FARO, da sempre impegnata nel garantire cure palliative specialistiche e supporto a chi vive situazioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Altre letture consigliate
A Natale è il pensiero che conta: contano le idee che si mettono in moto, quelle che un libro accende quando risponde a una curiosità, genera un dubbio, ribalta un’abitudine. Su www.mulino.it/natale trovi la nostra selezione di titoli per regali che non reste - facebook.com Vai su Facebook
Quando il Natale diventa solidarietà: torna il Mercatino di Casa Faro - Da venerdì 28 a domenica 30 novembre 2025 Casa Faro si anima con il Mercatino di Natale, un appuntamento solidale che combina la magia natalizia con l’opportunità di sostenere la mission della FARO, ... Segnala torinoggi.it