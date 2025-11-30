Referendum gli avvocati ora chiedono ai giudici di aiutarli nella campagna per il Sì | Nordio non ha saputo fornire i dati
In nome della “ sensibilità istituzionale “, capita pure che gli avvocati chiedano ai “nemici” magistrati di aiutarli nella campagna per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere. È successo nei giorni scorsi con una lettera inviata da Francesco Petrelli, presidente dell’Unione delle Camere penali – il “sindacato” degli avvocati penalisti – ai presidenti dei Tribunali e ai coordinatori degli uffici Gip di tutta Italia: “Mi pregio di sottoporre alla Vostra cortese attenzione una questione di particolare rilievo per la trasparenza e la comprensione del funzionamento del nostro sistema giudiziario”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
