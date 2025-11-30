Recuperati in tuta e scarpe da ginnastica a 3000 metri l’incoscienza di cinque turisti sulle Dolomiti salvati dal Soccorso alpino | Un miracolo
La montagna non perdona leggerezze, come dimostra l’ultima avventura in Alto Adige che si è conclusa fortunatamente senza conseguenze gravi. Cinque giovani turisti, avventuratisi sotto la neve con scarpe da passeggio e tuta, sono stati tratti in salvo dal Soccorso alpino sul Sass Rigais, nel gruppo delle Odle, grazie a un tempestivo intervento prima che le condizioni meteo peggiorassero. Scarpe da ginnastica a 3.025 metri. L’episodio, avvenuto sabato 29 novembre intorno alle 13, ha lasciato increduli i soccorritori per l’ inadeguatezza dell’equipaggiamento: sneakers e tuta per affrontare una zona ad alta quota, rocciosa e innevata, a rischio valanghe. 🔗 Leggi su Open.online
Recuperati in tuta e scarpe da ginnastica a 3000 metri, l’incoscienza di cinque turisti sulle Dolomiti salvati dal Soccorso alpino: «Un miracolo» - I giovani si erano spinti fino alla base della parete nord del Sass Rigais, ma raggiunta una zona estremamente ripida si sono trovati impossibilitati a proseguire o tornare indietro ... msn.com scrive
Cinque giovani con scarpe basse recuperati alla base del Sass Rigais - Squadra del soccorso alpino di Funes intervenuta per recuperare i 5 rimasti illesi e portati a valle. Lo riporta rainews.it
Montagna, recuperato a 2.000 metri gruppo di 5 ragazzi: si sono persi nella neve con le scarpe da ginnastica - 018 metri sotto il monte Antelao nelle Dolomiti bellunesi, ma nella neve, senza abbigliamento invernale né ... Si legge su ilrestodelcarlino.it