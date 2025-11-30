Re Carlo Camilla gli ruba la giacca | lo splendido look vintage della Regina
Re Carlo si è trovato alle prese con un simpatico ladro, uno a cui è particolarmente affezionato. Si tratta di Camilla, che pare essersi messa a frugare nel guardaroba del consorte. Ospite di una serata di gala, la Regina ha sfoggiato una giacca di proprietà del principe, un prezioso capo che le sta d’incanto e che, se ne può star certi, a Carlo non mancherà affatto, perché era quasi trent’anni che lo teneva a prender polvere nell’armadio. Il look vintage della Regina Camilla. La Regina Camilla è stata ospite alla RIFLES Awards Dinner alla Guildhall di Londra in qualità di Colonnello in Capo del reggimento. 🔗 Leggi su Dilei.it
