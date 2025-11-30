Rayo Vallecano-Valencia lunedì 01 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol nel posticipo?
Come di consueto sarà il posticipo del lunedì a chiudere il turno di Liga spagnola: Rayo Vallecano–Valencia è l’ultima partita in programma e svelerà risposte a diversi interrogativi. Non è il più brillante dei periodi per i Matagigantes, che giovedì hanno subito un’amarezza europea sul campo dello Slovan Bratislava; l’avventura in Conference, come prevedibile, sta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Top 5 League Players : Duels won Pep Chavarría (Rayo Vallecano, 27) — 160 G. Mancini (Roma, 29) — 150 L. Ajorque (Brest, 31) — 149 Aleix Febas (Elche, 29) — 145 I. Ndiaye (Everton, 25) — 140 datamb.football Vai su X
Il Rayo Vallecano ha deciso di complicarsi la vita perdendo 2-1 nella tana del debole Slovan Bratislava Avanti con un tiro di Fran Perez deviato su azione nata da un rinvio lungo, sembrava in pieno controllo Nel secondo tempo però sugli sviluppi di un angolo - facebook.com Vai su Facebook
Liga 2025-2026: Rayo Vallecano-Valencia, le probabili formazioni - La partita è valida per la 14esima giornata del massimo campionato spagnolo: fischio d'inizio fissato alle ore 21 ... Segnala sportal.it
Rayo Vallecano-Valencia, formazioni ufficiali: Duro guida l'attacco di Bordalas - 1): Dimitrievski; Balliu, Maras, Catena, Rodrigues; Valentin, Lopez; Palazon ... tuttomercatoweb.com scrive
Le formazioni ufficiali di Rayo Vallecano-Valencia: Mosquera parte titolare - Queste le formazioni ufifciali, con il difensore degli ospiti Mosquera, su cui ci sono gli occhi di diverse big di Serie A, che ... Riporta m.tuttomercatoweb.com
Liga, Rayo Vallecano-Valencia finisce 1-1: Guardiola risponde a Soler - Sergi Guardiola risponde a Carlos Soler a 7’ dalla fine e regala un punto al Rayo Vallecano: contro il Valencia, a Madrid, finisce 1- Lo riporta calciomercato.com
En Colombia, ¿qué canal transmite Valencia vs. Rayo Vallecano y a qué hora es? - Stats Perform nos comparte estos datos previos al partido: • El Valencia solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros ante el Rayo Vallecano en LaLiga (3E 1D), 3- Da goal.com
Ver EN VIVO y en DIRECTO ONLINE Valencia vs. Rayo Vallecano, LaLiga 2023-24: dónde ver, TV, canal y streaming - El juego se realizará este domingo 12 de mayo a las 18:30 horas. Scrive goal.com