Ravezzani scandalizzato: «Sconcertanti quelle dichiarazioni di Spalletti. Comolli sicuramente non avrà gradito.». Il commento del giornalista. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato la vittoria per 2-1 della Juventus contro il Cagliari sul suo account X, lodando il successo e le performance individuali di alcuni giocatori, ma scagliandosi con durezza contro l’ approccio psicologico adottato da Luciano Spalletti nei confronti degli attaccanti di riserva. Vittoria e top player: Yildiz e Conceição. Nonostante la Juventus abbia impiegato “un’ora a piegare il Cagliari”, Ravezzani ha riconosciuto che la squadra ha “vinto bene”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

