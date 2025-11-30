Ravezzani scandalizzato | Sconcertanti quelle dichiarazioni di Spalletti Comolli sicuramente non avrà gradito…

30 nov 2025

Ravezzani scandalizzato: «Sconcertanti quelle dichiarazioni di Spalletti. Comolli sicuramente non avrà gradito.». Il commento del giornalista. Fabio Ravezzani, direttore di  TeleLombardia, ha commentato la  vittoria per 2-1  della  Juventus  contro il  Cagliari  sul suo account  X, lodando il successo e le  performance individuali  di alcuni giocatori, ma scagliandosi con  durezza  contro l’ approccio psicologico  adottato da  Luciano Spalletti  nei confronti degli attaccanti di riserva. Vittoria e top player: Yildiz e Conceição. Nonostante la  Juventus  abbia impiegato  “un’ora a piegare il Cagliari”,  Ravezzani  ha riconosciuto che la squadra ha  “vinto bene”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

