Sono 142 i gatti recuperati dall’inizio dell’anno e fino ad ora dall’associazione I Randagi della Bassa Romagna, 85 dei quali dati in adozione. Fra loro anche 6 mamme. L’elenco delle attività è stato reso noto da Francesco Capucci, responsabile dell’Associazione durante la "Piazzata Randagia" a cui hanno partecipato, presso la pizzeria Al Bacino di Massa Lombarda, oltre 120 persone. Durante i mesi sono state effettuate 25 sterilizzazioni, 8 gatti sono stati riconsegnati ai proprietari e, da Messina, sono arrivati 2 gatti disabili. "Abbiamo gestito 45 terapie domiciliari – ha aggiunto Capucci - effettuati 12 servizi di cat sitter ed eseguito 8 interventi notturni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Randagi Bassa Romagna, recuperati 142 gatti da inizio anno