Rally Kalle Rovanperä | Orgoglioso di quello che abbiamo realizzato

Kalle Rovanperä saluta il Mondiale Rally con il terzo posto al termine della stagione 2025. Il finnico, due volte campione del mondo, è stato battuto nella finale in Arabia Saudita da Sébastien Ogier che ha saputo abbattere nuovamete la concorrenza di Elfyn Evans. Il 25enne si prepara ora per concentrarsi su nuove sfide, correrà in monoposto in Super Formula Giapponese il prossimo anno. Il finlandese torna quindi in pista dopo un breve 'test' con le ruote coperte durante la passata stagione tra cui anche un'apparizione nella Porsche Carrera Cup Italia. Il n. 69 del Mondiale ha affermato: " Congratulazioni a Seb e Vincent per il titolo: se lo meritano pienamente, sono stati molto bravi quest'anno.

