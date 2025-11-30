Rally Elfyn Evans | Seb e Vincent sono stati fantastici abbiamo fatto il possibile

Elfyn Evans ottiene un nuovo secondo posto al termine del FIA World Rally Championship. Il gallese perde contro Sébastien Ogier dopo il decisivo Rally Arabia Saudita, nuova prova del Mondiale che non ha mancato di regalare parecchi colpi di scena. Il 36enne ha affermato in una nota ufficiale: “Penso che abbiamo fatto il possibile questo fine settimana. Il cambio gomme di venerdì non ha aiutato, ma in questi quattro giorni e tutti hanno avuto la loro giusta dose di problemi”. Il britannico ha continuato dicendo: “Non ho avuto una grande prestazione nella tappa centrale, ho faticato un po’ nei tratti più sabbiosi questo sin dall’inizio e molti altri hanno avuto problemi che hanno fatto risalire Seb in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

