Raid israeliani nel Centro e nel Sud della Striscia di Gaza

Lettera43.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aerei militari israeliani hanno lanciato un raid a Est del campo di Bureij, nella zona centrale di Gaza, sul territorio situato dietro la cosiddetta linea gialla che delimita le aree sotto il controllo israeliano. L’ha reso noto Al Jazeera. Forze aeree dell’Idf hanno inoltre effettuato sei raid a Est di Rafah, nella zona meridionale di Gaza, oltre che un’operazione di demolizione sotto il fuoco dell’artiglieria nel territorio situato dietro la cosiddetta linea gialla a Est di Khan Younis, sempre a Sud. L’Idf sta verificando l’identità di due terroristi di Hamas eliminati in un raid nella zona di Jenina a Rafah. 🔗 Leggi su Lettera43.it

