Raid dei ladri nella pizzeria al taglio titolari postano video dei danni sui social

Furto alla pizzeria al taglio “Farina” di Gricignano d’Aversa. A denunciare l’accaduto è stato lo stesso titolare che ha postato sui propri canali social il video mostrando le conseguenze dell’irruzione dei malfattori.Dai frame si vedono i danni provocati dai ladri che hanno divelto la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

