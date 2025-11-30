Raid a La Stampa aperta un' inchiesta Nuova protesta al Cpr

AGI - A Torino prosegue la mobilitazione dei centri sociali per chiedere la liberazione di Mohamed Shahin, l'imam di una moschea torinese rinchiuso da lunedì scorso nel Cpr di Caltanissetta in attesa di espulsione per aver negato che gli attacchi terroristici del 7 ottobre fossero "violenza". Dopo l' irruzione nella redazione de La Stampa di venerdì scorso, militanti dell'area antagonista formata dai collettivi Torino per Gaza, progetto Palestina e dal centro sociale corso Gabrio hanno manifestato davanti al Cpr di corso Brunelleschi. Intanto la procura di Torino ha fatto sapere di aver aperto un fascicolo sul blitz nella sede de La Stampa e in attesa dell'informativa completa della Digos procede per l'ipotesi di danneggiamento. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Raid a La Stampa, aperta un'inchiesta. Nuova protesta al Cpr

