Raggisolaris combattivi | applausi e cuore al PalaCattani nonostante la sconfitta con Latina
L’applauso e i cori del PalaCattani a fine gara dopo una sconfitta sono la fotografia della partita, ovvero squadra e tifosi uniti che hanno lottato per quaranta minuti per vincere. La vittoria non è arrivata per merito di Latina, alla quale vanno attribuiti grandi complimenti per come ha giocato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Approfondisci con queste news
Raggisolaris combattivi: applausi e cuore al PalaCattani nonostante la sconfitta con Latina - La vittoria non è arrivata per merito di Latina, alla quale vanno attribuiti grandi complimenti per come ha giocato ... ravennatoday.it scrive
Raggisolaris "Bravi, ma non nel secondo tempo" - Sono bastati i primi dieci minuti di partita alla Tema Sinergie per sbarazzarsi del Loreto Pesaro (30- Come scrive ilrestodelcarlino.it