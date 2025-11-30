Ragazzo precipita per otto metri mentre tenta di entrare in una zona interdetta dell' ex Umberto I
ANCONA - Vola nel vuoto per almeno otto metri dopo essersi introdotto in una zona interdetta dell’ex ospedale Umberto I. È quanto successo ieri sera poco dopo le 20.30. Protagonista un ragazzo anconetano che, insieme ad alcuni amici, si è avventurato all’interno del complesso dismesso. A dare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
