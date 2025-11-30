Ragazzi On the Road apre la porta del Mediterraneo | accordo a Malta
LA NOVITA’. Siglato il protocollo con MTF e la Malta Police Force per esportare il format educativo italiano sull’isola. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
