Ragazzi On the Road apre la porta del Mediterraneo | accordo a Malta

Ecodibergamo.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA NOVITA’. Siglato il protocollo con MTF e la Malta Police Force per esportare il format educativo italiano sull’isola. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

ragazzi on the road apre la porta del mediterraneo accordo a malta

© Ecodibergamo.it - Ragazzi On the Road apre la porta del Mediterraneo: accordo a Malta

Approfondisci con queste news

ragazzi on the roadRagazzi On the Road apre la porta del Mediterraneo: accordo a Malta - Siglato il protocollo con MTF e la Malta Police Force per esportare il format educativo italiano sull’isola. Riporta ecodibergamo.it

ragazzi on the roadScuola, quando la «sospensione» scende in strada Studenti «On the Road» accanto alle divise - Test con l'Istituto “Guido Galli”, dedicato al giudice Guido Galli, assassinato nel 1980 e simbolo di legalità ... Lo riporta ilsole24ore.com

ragazzi on the roadGli studenti sospesi a scuola andranno in strada con le forze dell’ordine - Accordo tra l’Istituto bergamasco «Galli» e l’associazione «Ragazzi on the road». ecodibergamo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ragazzi On The Road