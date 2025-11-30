Ragazza violentata a Milano nella notte fermato un 22enne

Notte drammatica nel centro di Milano, dove una ragazza di 24 anni ha denunciato di essere stata violentata intorno alle 3 tra sabato e domenica in via Crocefisso, a pochi passi da un locale molto frequentato della zona di piazza Vetra. Secondo il suo racconto, l’aggressione sarebbe avvenuta sul cofano di un’auto parcheggiata in una . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

