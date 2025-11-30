Ragazza di 24 anni violentata nella notte fuori da un locale nel centro di Milano Bloccato un 22enne incensurato
Una ragazza di 24 anni è stata violentata questa notte in strada in via Crocefisso, poco prima delle 3 di notte in pieno centro a Milano, nei pressi di un locale. Il personale del 118. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Via San Lazzaro, alle 16. Sulla base del racconto di questa ragazza, di 23 anni, viene da chiedersi che cosa sarebbe successo dietro al portone di quel condominio se non fossero intervenuti per tempo una passante e, subito dopo, il fidanzato. La giovane era - facebook.com Vai su Facebook
Ragazza di 24 anni violentata nella notte fuori da un locale nel centro di Milano. Fermato un 22enne - Una ragazza di 24 anni è stata violentata questa notte in strada in via Crocefisso, poco prima delle 3 di notte in pieno centro a Milano, ... Secondo msn.com
Milano, ragazza di 24 anni violentata alle tre di notte alle Colonne di San Lorenzo: 22enne bloccato dalla security di un locale - Aggredita in una rientranza di via Crocefisso e scaraventata contro il cofano di un’auto, è poi riuscita a chiedere aiuto al personale di un locale notturno. Lo riporta msn.com
Milano, ragazza 24 anni violentata sul cofano auto in centro - Una ragazza di 24 anni è stata vittima di una violenza sessuale brutale nel centro di Milano nella notte del 30 novembre. Si legge su ilsipontino.net