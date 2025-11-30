Ragazza di 24 anni violentata nella notte fuori da un locale nel centro di Milano Bloccato un 22enne incensurato

Leggo.it | 30 nov 2025

Una ragazza di 24 anni è stata violentata questa notte in strada in via Crocefisso, poco prima delle 3 di notte in pieno centroMilano, nei pressi di un locale. Il personale del 118. 🔗 Leggi su Leggo.it

