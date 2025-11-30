Ragazza di 24 anni violentata in pieno centro a Milano

Milanotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata vittima di violenza sessuale nella notte fra sabato 29 e domenica 30 novembre intorno alle 3 in via Crocefisso, in pieno centro a Milano, non lontano da piazza Vetra, secondo quanto riporta il Tgr Lombardia. La violenza sul cofanoLa ragazza, 24 anni, è stata in portata in codice. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ragazza 24 anni violentataDonna di 24 anni violentata nella notte in pieno centro a Milano - Una donna è stata vittima di violenza sessuale questa notte intorno alle 3 in via Crocefisso angolo via della Chiusa, in pieno centro a Milano, non lontano da piazza Vetra. Segnala rainews.it

ragazza 24 anni violentataSi apparta col fidanzato in un parco: viene trascinata fuori dall'auto e violentata davanti a lui - Arrestati i tre presunti aggressori: avrebbero rotto i finestrini del veicolo per poi abusare della giovane ... Da today.it

ragazza 24 anni violentataNEWS | Italia-Norvegia: 24enne norvegese violentata nei bagni - Durante la sfida tra Italia e Norvegia un ragazza di 24 anni, di origini norvegesi, ha ... Secondo lalaziosiamonoi.it

Cerca Video su questo argomento: Ragazza 24 Anni Violentata