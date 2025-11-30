Ragazza di 24 anni violentata in pieno centro a Milano

Una donna è stata vittima di violenza sessuale nella notte fra sabato 29 e domenica 30 novembre intorno alle 3 in via Crocefisso, in pieno centro a Milano, non lontano da piazza Vetra, secondo quanto riporta il Tgr Lombardia. La violenza sul cofanoLa ragazza, 24 anni, è stata in portata in codice. 🔗 Leggi su Milanotoday.it