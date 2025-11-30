Ragazza di 24 anni violentata in pieno centro a Milano in via Crocefisso | fermato e denunciato un 22enne
Una ragazza di 24 anni è stata stuprata in pieno centro a Milano, in via del Crocefisso: fermato e denunciato un 22enne italiano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Leggi anche questi approfondimenti
La ragazza di 26 anni che viaggiava con lui è in coma farmacologico al Cto di Torino per un grave politrauma - facebook.com Vai su Facebook
Ragazza di 24 anni violentata in strada fuori da un locale a Milano: un denunciato milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Milano, 24enne violentata in pieno centro: denunciato un ragazzo di 22 anni - La ragazza è stata portata in codice giallo alla clinica Mangiagalli ... affaritaliani.it scrive
Milano, ragazza violentata in via Crocefisso: quelle tracce di sangue sull’auto parcheggiata - Aggredita in una rientranza di via Crocefisso e scaraventata contro il cofano di un’auto, la vittima ha chiesto aiuto al personale di un locale notturno. Da msn.com
Milano, ragazza 24 anni violentata sul cofano auto in centro - Una ragazza di 24 anni è stata vittima di una violenza sessuale brutale nel centro di Milano nella notte del 30 novembre. Da ilsipontino.net