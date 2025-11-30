Ragazza di 24 anni violentata in pieno centro a Milano in via Crocefisso | fermato e denunciato un 22enne

Notizie.virgilio.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 24 anni è stata stuprata in pieno centro a Milano, in via del Crocefisso: fermato e denunciato un 22enne italiano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

