Ragazza di 24 anni violentata in centro a Milano dopo una serata in discoteca | indagato un 22enne incensurato
I fatti dopo una serata in discoteca a Milano dove un 22enne ha violentato una ragazza di 24 anni. La giovane ha subito sporto denuncia, indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
