Ragazza di 24 anni violentata in centro a Milano dopo una serata in discoteca | indagato un 22enne incensurato

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I fatti dopo una serata in discoteca a Milano dove un 22enne ha violentato una ragazza di 24 anni. La giovane ha subito sporto denuncia, indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

ragazza 24 anni violentataMilano, 24enne violentata in pieno centro: denunciato un ragazzo di 22 anni - La ragazza è stata portata in codice giallo alla clinica Mangiagalli ... Come scrive affaritaliani.it

ragazza 24 anni violentataRagazza di 24 anni violentata nella notte fuori da un locale nel centro di Milano. Bloccato un 22enne incensurato - Una ragazza di 24 anni è stata violentata questa notte in strada in via Crocefisso, poco prima delle 3 di notte in pieno centro a Milano, nei pressi di un locale. Scrive msn.com

ragazza 24 anni violentataMilano, 24enne violentata in centro: denunciato 22enne - Una ragazza di 24 anni è stata violentata nelle prime ore del mattino in pieno centro a Milano, nei pressi di un locale in via Molino delle Armi. Scrive lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Ragazza 24 Anni Violentata