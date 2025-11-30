Ragazza di 24 anni violentata alle 3 di notte alle Colonne di San Lorenzo a Milano

Ilgiorno.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giovane aggredita da un 22enne incensurato e bloccata contro un'auto parcheggiata, dove sono state trovate tracce di sangue. Il giovane è stato fermato dal personale della sicurezza di un locale notturno e denunciato a piede libero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

