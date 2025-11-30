Ragazza aggredita a Bergamo Carnevali e Angeloni | Episodio strumentalizzato

Bergamo. Attraverso una nota congiunta della sindaca Elena Carnevali e dell’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni diffusa in queste ore, l’ amministrazione condanna “con fermezza” l’aggressione ai danni della 23enne bengalese. “Abbiamo contattato la vittima per esprimerle la solidarietà dell’amministrazione comunale, consapevoli di quanto la paura possa paralizzare le donne e rendere difficile chiedere aiuto”. Poi, la replica al Carroccio: “Riteniamo inaccettabile che un episodio così delicato venga strumentalizzato per attribuire unicamente all’amministrazione comunale la responsabilità della sicurezza e ordine pubblico che è invece in capo allo Stato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Scopri altri approfondimenti

Carabinieri di Velletri: Ragazza aggredita e rapinata a Nemi dal compagno e da suoi due amici Trovati in auto con due chili di droga Aggredita e rapinata dal compagno e da due amici di quest’ultimo. È successo a Nemi, dove i Carabinieri hanno arrestato tre - facebook.com Vai su Facebook

Ragazza violentata in centro a Milano, un denunciato. L'aggressione è avvenuta in strada, il giovane bloccato dalla sicurezza di un locale. #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… Vai su X

Ragazza aggredita a Bergamo, Carnevali e Angeloni: “Episodio strumentalizzato” - Attraverso una nota congiunta della sindaca Elena Carnevali e dell’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni diffusa in queste ore, l’ amministrazione condanna “con fermezza” l’aggressione ai ... Si legge su bergamonews.it

Bergamo, molesta e aggredisce una donna sul bus: arrestato e processato un 27enne (di nuovo) - L’aggressore due ore prima era stato processato per il furto di 12 bottiglie di alcolici, due giubbotti e ... Secondo ilgiorno.it

“E’ sotto shock e non ha dormito per due notti”: parla il fidanzato della 23enne aggredita in pieno centro a Bergamo - La 23enne bengalese è stata seguita, minacciata e aggredita in pieno giorno nel centro di Bergamo mentre tornava dal lavoro. Lo riporta bergamonews.it