Raffaele Di Giorgio chi era il paracadutista della Folgore morto in un incidente stradale a Roma

Raffale Di Giorgio aveva 23 anni ed era un militare dell'Esercito, un paracadutista della Folgore. È morto sabato 29 novembre in un incidente all'alba sulla via Braccianese, a Roma. L'ipotesi è quella di un colpo di sonno alla guida. Di Giorgio ha perso il controllo della sua auto, una Lancia Y. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Raffaele Di Giorgio Paracadutista del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore”, II BTR “Le Aquile”. Con immenso dolore apprendiamo la notizia della scomparsa del nostro Fratello Raffaele, caduto tragicamente in un incidente stradale. Alla sua fami - facebook.com Vai su Facebook

Raffaele Di Giorgio, chi era il paracadutista della Folgore morto in un incidente stradale a Roma - Il giovane militare di 23 anni, sabato mattina, ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un albero. Scrive romatoday.it