Rabbia a Firenze per il tram molesto
Un fischio continuo e assordante, causato dall'attrito fra il tram e i binari. Sono arrabbiati i residenti di viale Rosselli a Firenze, che di giorno devono sopportare il traffico intenso e di notte non riescono a dormire a causa del rumore fortissimo della tramvia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
? 'La ristrutturazione del Franchi unica strada possibile. Capisco la rabbia per i tempi, lo sapevamo fin dall'inizio. Ma Firenze avrà uno stadio all'altezza e al passo con le esigenze di oggi' ? Questa l'opinione sul tema stadio del deputato del PD Emiliano - facebook.com Vai su Facebook
Mi auguro che Vanoli porti in valigia tanta voglia di rivincita, il carattere e l’orgoglio che qualcun altro non ha avuto e che trasformi in energia la rabbia e la delusione che #Firenze sta provando. Ora che son saltate due teste i signorini non hanno più alibi. #Fior Vai su X
Firenze, ragazzo appeso al tram per 300 metri: «Una bravata che poteva finire male» - Così la Gest, la società che gestisce la rete tramviaria di Firenze, definisce il gesto «irresponsabile» di un ragazzo che si è aggrappato a un convoglio del tram ... Segnala ilmessaggero.it
I tifosi tra rabbia e disperazione: "Una situazione mai vista Firenze merita più rispetto" - L’amore per la Fiorentina è una fede che resiste a tutto, ma questa volta la pazienza dei tifosi sembra al limite. lanazione.it scrive
Firenze, la rabbia degli operai. “Dieci ore sotto il sole. Impossibile resistere” - Stacco alle 17, ma ho già detto ai miei titolari che da domani non vengo più, con oggi chiudo. Segnala lanazione.it