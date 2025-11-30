Un fischio continuo e assordante, causato dall'attrito fra il tram e i binari. Sono arrabbiati i residenti di viale Rosselli a Firenze, che di giorno devono sopportare il traffico intenso e di notte non riescono a dormire a causa del rumore fortissimo della tramvia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Rabbia a Firenze per il tram... "molesto"