Quinto ko di fila l' Unieuro cade anche a Roseto E la classifica si fa preoccupante

Una non presa da Damonte Harper spalanca la strada a Justin Robinson, che sul ribaltamento di fronte infila la tripla destinata a cambiare il destino della gara. È il colpo del ko per l’Unieuro Forlì, che a Roseto incassa la quinta sconfitta consecutiva e sprofonda in un vortice di crisi sempre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Piastri in pole al GP Qatar. In prima fila anche Lando Norris. Poi Verstappen e Russell. Quinto Antonelli. Ferrari decima con Leclerc e diciottesima con Hamilton - facebook.com Vai su Facebook

Quinto ko di fila, l'Unieuro cade anche a Roseto. E la classifica si fa preoccupante - La squadra di coach Antimo Martino è capitolata col punteggio di 88 a 82, al termine di un match che si è messo male fin dal primo quarto (26- Si legge su forlitoday.it

Crollo Manchester City, 4-0 dal Tottenham e quinto ko di fila: la meraviglia creata da Guardiola è al capolinea? Analisi della crisi - 0 rifilato dal Tottenham al Manchester City all’Etihad è il capolinea di una storia calcistica meravigliosa? Segnala ilfattoquotidiano.it

Basket, Unieuro Forlì si arrende a Cantù 71-76: secondo ko di fila - Forlì, 17 novembre 2024 – Forlì lotta, conduce le danze fino a pochi minuti dalla sirena conclusiva ma è costretta ad arrendersi a Cantù per 71- Come scrive ilrestodelcarlino.it