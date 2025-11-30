Qui Atalanta Onda lunga Francoforte per la Dea Palladino di fronte al suo passato
L' Atalanta che mercoledì, nella notte stellare del 3-0 a Francoforte, ha ritrovato successo, gol, gioco e carattere, oggi contro la Fiorentina cerca continuità di rendimento. E una ripartenza in campionato, dove i nerazzurri annaspano: appena 13 punti raccolti in 12 giornate e una striscia aperta di tre sconfitte consecutive contro Udinese, Sassuolo e Napoli. Alle ore 18 alla New Balance Arena arriva una Viola in caduta libera, ultima con sei punti e zero vittorie finora, reduce dal capitombolo casalingo europeo giovedì contro l'Aek Atene: un avversario in crisi per una Dea che la crisi l'ha presa a pallonate in Champions, con una prestazione stratosferica, tre gol e tre pali colpiti in casa dell'Eintracht.
