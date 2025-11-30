Questo non è amore l' iniziativa al San Benedetto

Il San Benedetto – Einaudi – Mattei, in collaborazione con la questura di Latina, ha organizzato il convegno “. Questo non è amore” il 28 novembre 2025 presso l’aula magna dell’istituto, a conclusione di una settimana di iniziative dedicate alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Questura di Avellino ha promosso un incontro di sensibilizzazione con gli studenti del Liceo “P.E. Imbriani” di Avellino, nell'ambito della campagna informativa “Questo non è amore”. L'iniziativa, voluta dal Questore di Avellino Dr. Pasquale Picone per la cos - facebook.com Vai su Facebook

A Cava dei Tirreni 'San Valentino a 4 zampe: l'amore che adotta' - A partire da domani sabato 1 febbraio, prenderà il via l'iniziativa "San Valentino a 4 Zampe - Secondo ansa.it

Lettere e poesie d’amore al Fantoni di Clusone per San Valentino - Sono state istribuite dai rappresentanti d’istituto che hanno promosso l’iniziativa tra le classi, posizionando nei due edifici della scuola alcune scatole dove i ragazzi potevano consegnare i propri ... Si legge su ecodibergamo.it

Poesie e canzoni d'amore nella chiesa di San Rufo per la festa di San Valentino - In occasione di San Valentino, venerdì 14 a partire dalle 18. ilmessaggero.it scrive