Quattordicenne in bici travolto da un’auto in Corso Europa

Ha riportato solo contusioni varie e non è in pericolo il quattordicenne travolto da un’auto, una Toyota Yaris, nella mattinata di domenica 30 novembre in Corso Europa a Piacenza, all’altezza di via Boselli. Nell’impatto è andato in frantumi il parabrezza. Sul posto sono intervenute l’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it