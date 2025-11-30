Quattordicenne in bici travolto da un’auto in Corso Europa

Ilpiacenza.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha riportato solo contusioni varie e non è in pericolo il quattordicenne travolto da un’auto, una Toyota Yaris, nella mattinata di domenica 30 novembre in Corso Europa a Piacenza, all’altezza di via Boselli. Nell’impatto è andato in frantumi il parabrezza. Sul posto sono intervenute l’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

