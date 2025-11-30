News tv. La giornalista interrompe la diretta e legge il messaggio di Sempio: tutti spiazzati – Andrea Sempio ha interrotto la trasmissione televisiva Quarto Grado durante la puntata di venerdì 28 novembre, inviando un messaggio in tempo reale alla giornalista Martina Maltagliati. La trasmissione era incentrata sugli sviluppi della nuova inchiesta della procura di Pavia riguardante l’ omicidio di Chiara Poggi, con particolare attenzione alle analisi del DNA rilevato sotto le unghie della vittima. Le ultime verifiche avrebbero evidenziato una compatibilità con la linea maschile della famiglia Sempio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Quarto grado”, la giornalista interrompe la diretta e legge il messaggio di Sempio