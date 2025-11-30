Quanto guadagna Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa | storia cachet e curiosità sulla comica Tv

Luciana Littizzetto è da oltre vent’anni uno dei volti più iconici della televisione italiana. Irriverente, brillante, capace di mescolare comicità e critica sociale come poche altre figure dello spettacolo, “Lucianina” ha contribuito in maniera decisiva al successo di Che Tempo Che Fa, sia negli anni trascorsi sulla Rai che nella recente versione targata Nove. Negli ultimi tempi l’attrice comica ha raccontato pubblicamente alcuni problemi fisici che l’hanno costretta a rallentare, ma ciò non ha intaccato il suo ruolo centrale nella trasmissione di Fabio Fazio, dove le sue celebri “letterine” a politici, personaggi pubblici e protagonisti dell’attualità restano uno dei momenti più attesi dal pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Quanto guadagna Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa: storia, cachet e curiosità sulla comica Tv

