Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per la formazione dei prezzi nel mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell'incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Analizzando i dati più recenti, il PUN medio di Novembre 2025 si è attestato intorno a 0,112 €kWh (pari a 112 €MWh), mentre il valore del 30 Novembre 2025 è stato di 0,110 €kWh (110,02 €MWh). Nel corso degli ultimi mesi, il prezzo all'ingrosso ha mostrato una certa volatilità, oscillando tra minimi di circa 0,048 €kWh (47,74 €MWh) e massimi superiori a 0,19 €kWh (192,83 €MWh).

