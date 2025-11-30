quanto costa fare colazione da carlo cracco in galleria la sorpresa dietro cappuccini e brioche

Quanto costa fare colazione nel caffè di Carlo Cracco, proprio sotto le vetrate scintillanti della Galleria Vittorio Emanuele II? La domanda torna puntuale ogni volta che qualcuno pubblica online uno scontrino del locale più fotografato, e commentato, del centro di Milano. Eppure, dietro la fama e l’aura di lusso, c’è una verità che spiazza molti: prendere un caffè da Cracco può essere molto più abbordabile del previsto. Al banco, prezzi quasi “normali”. Entrare nel locale dello chef stellato e ordinare un espresso al volo non significa automaticamente svuotare il portafoglio. Il listino al banco è sorprendentemente vicino ai prezzi dei bar milanesi:caffè espresso: 1,50 euro, cappuccino: 2 euro, brioche: circa 2,80 euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

