Cinque italiane prenderanno parte allo slalom femminile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il fine settimana sulle nevi statunitensi si conclude con una gara tra i pali stretti, la disciplina che da anni sta dando meno soddisfazioni al movimento tricolore. L’auspicio è quello di portare alcune azzurre alla seconda manche, in modo da avere la possibilità di racimolare qualche punto che faccia morale nella stagione che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Lara Della Mea sembra essere l’italiana più accreditata e proverà a mettere in mostra in terra americana dopo il 18mo posto conseguito a Gurgl lo scorso weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quando partono le azzurre nello slalom di Copper Mountain: orari esatti, n. di pettorale, tv