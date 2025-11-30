Quando partono le azzurre nello slalom di Copper Mountain | orari esatti n di pettorale tv
Cinque italiane prenderanno parte allo slalom femminile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il fine settimana sulle nevi statunitensi si conclude con una gara tra i pali stretti, la disciplina che da anni sta dando meno soddisfazioni al movimento tricolore. L’auspicio è quello di portare alcune azzurre alla seconda manche, in modo da avere la possibilità di racimolare qualche punto che faccia morale nella stagione che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Lara Della Mea sembra essere l’italiana più accreditata e proverà a mettere in mostra in terra americana dopo il 18mo posto conseguito a Gurgl lo scorso weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Gran Premio del Qatar, stop. Qualifiche, stop. Piastri e Norris partono avanti, stop. Leclerc al decimo posto, stop. Hamilton diciottesimo, fine. - facebook.com Vai su Facebook
Quando partono le azzurre nello slalom di Copper Mountain: orari esatti, n. di pettorale, tv - Cinque italiane prenderanno parte allo slalom femminile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo 2025- Scrive oasport.it
Startlist slalom femminile Copper Mountain 2025: orario, tv, programma, pettorali delle italiane - Oggi domenica 30 novembre si disputa lo slalom femminile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo 2025- Scrive oasport.it
Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom Gigante femminile a Copper Mountain: orari e programma - Alle ore 18 e alle 21 le manche sulla pista di Copper Mountain (in Colorado), in gara c'è Sofia ... Da fanpage.it