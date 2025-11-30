Quando la F1 su TV8 oggi | programma gara GP Qatar 2025
Il Gran Premio di Qatar 2025 di F1 si disputerà nel pomeriggio europeo di domenica 30 novembre. L’appuntamento del Golfo Persico è stato spostato in questo momento dell’anno (anche) per evitare i disagi dovuti alla tremenda calura patita dai piloti (e da chiunque fosse in loco) nel 2023, nonostante si sia corso in notturna! Le gare di Lusail sono accomunate da una caratteristica. In tre edizioni, il leader non è mai cambiato. Mai! Significa che in ognuno dei GP andati in scena, il pilota che ha preso il comando nell’arco del giro iniziale è poi andato a vincere, senza cedere mai la prima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
F1 oggi in tv, GP Qatar 2025: orario gara, programma, streaming - Oggi, domenica 30 novembre, andrà in scena il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Lo riporta oasport.it
Quando la F1 su TV8 oggi: programma gara GP Qatar 2025 - Il Gran Premio di Qatar 2025 di F1 si disputerà nel pomeriggio europeo di domenica 30 novembre. Scrive oasport.it
F1 Qatar 2025 orari oggi di Sky, NowTV e TV8 in diretta - Orari TV GP del Qatar 2025 oggi su Sky e NowTV, con dirette e differite su TV8 della Sprint Race e della gara. Scrive quotidianomotori.com