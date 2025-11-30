Quando la F1 su TV8 oggi | programma differita gara GP Qatar 2025 in chiaro

Il Gran Premio di Qatar 2025 di F1 si disputerà nel pomeriggio europeo di domenica 30 novembre. L’appuntamento del Golfo Persico è stato spostato in questo momento dell’anno (anche) per evitare i disagi dovuti alla tremenda calura patita dai piloti (e da chiunque fosse in loco) nel 2023, nonostante si sia corso in notturna! LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 17.00 Le gare di Lusail sono accomunate da una caratteristica. In tre edizioni, il leader non è mai cambiato. Mai! Significa che in ognuno dei GP andati in scena, il pilota che ha preso il comando nell’arco del giro iniziale è poi andato a vincere, senza cedere mai la prima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

