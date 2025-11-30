Quando inizia sanremo 2026 date ufficiali del festival

Jumptheshark.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

anteprima del festival di sanremo 2026: date ufficiali e novità. Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e il conto alla rovescia è già iniziato. Questo evento, tra i più attesi nel panorama televisivo italiano, si prepara a tornare sul palco dell’Ariston con alcune conferme e diverse novità. Dopo la pubblicazione del regolamento ufficiale, sono state ufficializzate le date precise che definiranno il calendario dell’edizione 2026. La manifestazione, guidata ancora una volta da Carlo Conti, si svilupperà in cinque serate protagoniste. La scelta di posticipare rispetto alla tradizionale collocazione di inizio febbraio mira a evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, evento di grande rilevanza pubblica e mediatica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

quando inizia sanremo 2026 date ufficiali del festival

© Jumptheshark.it - Quando inizia sanremo 2026 date ufficiali del festival

Contenuti che potrebbero interessarti

inizia sanremo 2026 dateCarlo Conti annuncia i cantanti in gara a Sanremo 2026, i nomi dei big e le sorprese del Festival - Poche ore all'annuncio del cast completo dei 26 cantanti in gara a Sanremo 2026, Carlo Conti scioglierà le riserve al TG1 delle 13. Riporta virgilio.it

inizia sanremo 2026 dateFestival di Sanremo 2026 - La 76esima edizione del Festival di Sanremo si terrà al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026. Scrive fanpage.it

inizia sanremo 2026 dateSanremo 2026, Carlo Conti al Tg1 annuncia i nomi dei Big in gara - In queste ore cresce l’attenzione attorno al cast dei Big che saliranno sul palco dell'Ariston, tra indiscrezioni, toto- Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inizia Sanremo 2026 Date