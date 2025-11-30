Quando inizia sanremo 2026 date ufficiali del festival
anteprima del festival di sanremo 2026: date ufficiali e novità. Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e il conto alla rovescia è già iniziato. Questo evento, tra i più attesi nel panorama televisivo italiano, si prepara a tornare sul palco dell’Ariston con alcune conferme e diverse novità. Dopo la pubblicazione del regolamento ufficiale, sono state ufficializzate le date precise che definiranno il calendario dell’edizione 2026. La manifestazione, guidata ancora una volta da Carlo Conti, si svilupperà in cinque serate protagoniste. La scelta di posticipare rispetto alla tradizionale collocazione di inizio febbraio mira a evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, evento di grande rilevanza pubblica e mediatica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
