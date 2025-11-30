Quando il buio diventa magia folla e meraviglia per la prima dei Giardini di Luce E' il Natale dei bimbi

Forlitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conto alla rovescia partito dal dieci. Il buio che diventa luce. L’effetto sorpresa accompagnato da migliaia di “Uao”, soprattutto dei più piccoli. Si sono ufficialmente accesi domenica sera, sulle note della Biri-Christmas Band, i Giardini di Luce, la suggestiva passeggiata luminosa immersa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it



