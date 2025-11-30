Qualcosa è cambiato come e quanto è ancora presto per poterlo dire

È interessante poter prendere atto che, dall’inizio della pandemia, buona parte delle vicende umane abbiano cambiato forma e sostanza. Unica affinitá con il film della fine degli anni ’70, è l’assoluta corrispondenza dei titoli. Per la precisione, un certo numero di esse si è dovuto restringere e riqualificare in termini di pro porzioni, di frequenza e quali fenomeni disciplinare. Vale a dire che, dal tempo in cui il Covid si è presentato ai comuni mortali, in meno di un semestre il mondo, alcune sue aree in particolare, si è costellato di sepolcri imbiancati nel senso più autentico dell’ espressione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it