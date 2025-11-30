Punto di non ritorno a Casa Sollievo è rottura totale tra sindacati e governance | Pronti allo sciopero

Oramai tutte organizzazioni territoriali del personale di Casa Sollievo della Sofferenza hanno ingaggiato una battaglia senza esclusioni di colpi all'indirizzo dell'Amministrazione guidata dal direttore generale Gino Gumirato, che in una nota di chiarimento inoltrata alla nostra redazione, ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

NURSIND Casa Sollievo, Nursind e Nursing-UP in stato di agitazione. “Contratto peggiorativo, pronti a mobilitazioni e vie legali” - “Contratto peggiorativo, pronti a mobilitazioni e vie legali” ... Scrive statoquotidiano.it

Il punto nascite è salvo: sollievo a Montecchio - Montecchio Emilia (Reggio Emilia), 1 giugno 2025 – C’erano anche i sindaci della Val d’Enza l’altra sera a Sant’Ilario, anch’essi preoccupati per il destino di ostetricia e ginecologia all’ospedale di ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Casa Sollievo Sofferenza 'tra i 21 maxi poli d'eccellenza' - C'è anche Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, tra i 21 ospedali pubblici e convenzionati ai quali gli italiani si rivolgono per i casi più complessi. Riporta ansa.it