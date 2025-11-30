Pugnalata 7 volte sotto casa dall'ex evaso dai domiciliari la figlia della 35enne | Giustizia per mamma

La figlia della 35enne accoltellata a Qualiano il 22 novembre: "Basta violenza sulle donne. Non si può vivere nella paura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

