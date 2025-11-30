Pugilato dopo 28 anni a Ferrara si tornerà a combattere per un titolo mondiale

Dopo 28 anni Ferrara diventerà per una notte il teatro di un grande evento di pugilato, grazie allo straordinario lavoro di Massimiliano Duran e della sua Boxing. La città tornerà dunque a presentare una manifestazione in cui un ragazzo combatterà per un titolo mondiale.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

