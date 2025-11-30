Puczka decisivo in Juventus Next Gen Perugia ma Brambilla pretende di più | Non era brillantissimo può fare molto meglio Cosa ha detto sull’esterno austriaco!
di Marco Baridon Puczka ha deciso con il suo gol Juventus Next Gen Perugia, ma Brambilla pretende di più dall’esterno austriaco. Ecco cosa ha detto in conferenza. La Juventus Next Gen ritrova il sorriso e tre punti pesantissimi tra le mura amiche del “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria. Nel lunch match della sedicesima giornata del Girone B di Serie C, i giovani bianconeri hanno superato di misura il Perugia per 1-0, dando continuità al pareggio infrasettimanale di Gubbio. L’uomo della provvidenza è stato David Puczka, tornato in campo dopo un lungo stop disciplinare e subito decisivo. Il graffio dell’austriaco: ritorno con gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Juventus News 24. . Ancora nei minuti finali Torna a vincere la #JuventusNextGen: contro il #Perugia finisce 1-0 nel segno di #Puczka L’analisi di @baridonmarco dallo Stadio Moccagatta di Alessandria - facebook.com Vai su Facebook
Next Gen, Puczka da tre punti col Perugia: Brambilla torna a vincere - La Next Gen vince contro il Perugia, al Moccagatta, e torna a farlo dopo i pareggi con Ternana e Gubbio. Lo riporta tuttojuve.com
Juve, la Next Gen festeggia con Puczka e Brambilla respira. Pari Primavera a Cagliari - Giornata a tinte bianconere con l'U20 in trasferta e la formazione di Brambilla in casa per risalire la classifica ... Riporta tuttosport.com
Juventus Next-Perugia 1-0, Puczka regala 3 punti fondamentali ai bianconeri - Vittoria di grande importanza per la Juve Next Gen, che, grazie al gol di Puczka, ottiene 3 punti che la riportano in una posizione di classifica più ... Segnala tuttojuve.com