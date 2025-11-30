Provvedimenti di bandiera
Si processano le persone sospette di aver commesso reati o si processano le esperienze? La domanda sorge spontanea – avrebbe detto un noto giornalista – a osservare gli ultimi provvedimenti adottati dalle autorità nei confronti di un’ampia fetta della tifoseria rossonera. All’indomani del divieto di utilizzare lo storico “brand” Curva Sud Milano, in seguito all’inchiesta che ha portato in carcere molti dei suoi esponenti di spicco, sono state proibite anche altre pezze esposte dai tifosi del Diavolo. Prima Sodalizio, introdotta a sostituire il vecchio Curva Sud Milano, perché – secondo chi ha preso la decisione – la parola richiamerebbe i gruppi della criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La compagnia di bandiera elvetica è stata toccata, come molte altre, dalla direttiva d'emergenza emessa dall'EASA: «Tutte le misure vanno implementate entro l'una di notte di domenica» Vai su Facebook
Provvedimenti di bandiera - La domanda sorge spontanea – avrebbe detto un noto giornalista – a osservare gli ultimi provvedimenti adottati d ... Secondo ilgiorno.it
Putignano (Bari), bandiera palestinese fatta rimuovere dal balcone per il passaggio del Giro d'Italia: scoppia la polemica - "La polizia è salita a casa nostra per chiederci di rimuovere la bandiera della Palestina esposta sul nostro balcone privato. Segnala tgcom24.mediaset.it
Eurodeputata sventola la bandiera della Palestina al Giro d’Italia: i carabinieri la identificano - L'eurodeputata Cristina Guarda è stata identificata dai carabinieri dopo aver sventolato la bandiera della Palestina durante il Giro d'Italia. Come scrive fanpage.it