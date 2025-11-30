Provvedimenti di bandiera

Si processano le persone sospette di aver commesso reati o si processano le esperienze? La domanda sorge spontanea – avrebbe detto un noto giornalista – a osservare gli ultimi provvedimenti adottati dalle autorità nei confronti di un’ampia fetta della tifoseria rossonera. All’indomani del divieto di utilizzare lo storico “brand” Curva Sud Milano, in seguito all’inchiesta che ha portato in carcere molti dei suoi esponenti di spicco, sono state proibite anche altre pezze esposte dai tifosi del Diavolo. Prima Sodalizio, introdotta a sostituire il vecchio Curva Sud Milano, perché – secondo chi ha preso la decisione – la parola richiamerebbe i gruppi della criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

