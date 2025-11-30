Proteste di massa in Germania | perchè?

Germania, proteste a Giessen contro la nuova organizzazione giovanile dell’AfD: blocchi, tensioni e migliaia in piazza. A Giessen migliaia di persone stanno protestando contro il congresso di fondazione della nuova organizzazione giovanile dell’AfD, trasformando la città in un nodo di blocchi e cortei fin dalle prime ore del mattino. L’alleanza “Resist” segnala azioni in almeno 16 punti, con traffico interrotto su autostrade e arterie urbane e un autobus usato per bloccare una rotatoria. In un caso la polizia è stata colpita da pietre e un gruppo ha tentato di sfondare una barriera, mentre circa 300 manifestanti hanno marciato con razzi accesi lungo Marburger Straße. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

