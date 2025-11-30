Proseguono le ricerche del 72enne disperso a Borzonasca

Proseguono nel comune di Borzonasca, entroterra di Chiavari, le ricerche di una persona di 72 anni dispersa dal tardo pomeriggio di venerdì 28 novembre 2025. L'uomo si era allontanato di casa senza fare ritorno ed era stato lanciato l'allarme. Nella zona sono presenti i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Genovatoday.it