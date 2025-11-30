pronto il nuovo municipio dopo 5 anni di cantiere

"Da domani gli uffici comunali di Rocca San Casciano ritornano nella sede tradizionale di piazza Tassinari ". Lo comunica il sindaco, Marco Valenti, che spiega: "Dopo 5 anni di lavori di miglioramento sismico del fabbricato e relativo trasferimento negli attigui locali in via Corbari, finalmente tutti gli uffici comunali sono ricollocati negli spazi occupati prima dell’apertura del cantiere. Il ritorno nella sede del Comune era una delle priorità indicate nel documento programmatico di mandato. Le cittadine e i cittadini di Rocca ritroveranno nella frequentazione degli uffici quella discrezionalità e riservatezza che nella sede provvisoria non si riusciva a garantire". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

