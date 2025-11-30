Pronostico Rayo Vallecano-Valencia | stavolta non tornano a mani vuote
Rayo Vallecano-Valencia è una partita valida per la quattordicesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Quattro punti nelle ultime due partite hanno permesso al Valencia di tornare a respirare. Grazie al successo nel derby cittadino con il Levante, nello scorso weekend, i Pipistrelli hanno abbandonato la zona retrocessione: un gol di Hugo Duro, attaccante che nella passata stagione è stato uno dei grandi protagonisti della salvezza, ha deciso una stracittadina equilibratissima tra due squadre che avevano una paura matta di perdere e che in campo non hanno fatto nulla per nasconderlo.
