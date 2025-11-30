Pronostico Lecce-Torino | arriva la legge dei grandi numeri
Lecce-Torino è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. E’ stata sicuramente molto più pesante la sconfitta del Torino in casa contro il Como la scorsa settimana piuttosto che quella del Lecce sul campo della Lazio. Una partita, questa, tra due formazioni che cercheranno in qualche modo di mettersi alle spalle una situazione complicata. Soprattutto i padroni di casa avrebbero bisogno di tre punti per cercare di allontanare a zona rossa della classifica. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
