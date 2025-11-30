Girona-Real Madrid è una gara della quattordicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Con un Mbappé del genere – quattro gol durante la partita di Champions League in settimana – il Real Madrid ha la possibilità davvero di vincere tutte le partite. Intanto, Xabi Alonso, sfruttando i numeri del francese, parte sempre con almeno un gol di vantaggio. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Vittoria anche sul campo del Girona per i madrileni che devono rispondere al Barcellona ieri vittorioso in casa e che si è ripreso almeno per una notte la vetta della classifica del campionato spagnolo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Girona-Real Madrid: si torna subito in vetta