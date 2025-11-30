Pronostico Girona-Real Madrid | si torna subito in vetta
Girona-Real Madrid è una gara della quattordicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Con un Mbappé del genere – quattro gol durante la partita di Champions League in settimana – il Real Madrid ha la possibilità davvero di vincere tutte le partite. Intanto, Xabi Alonso, sfruttando i numeri del francese, parte sempre con almeno un gol di vantaggio. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Vittoria anche sul campo del Girona per i madrileni che devono rispondere al Barcellona ieri vittorioso in casa e che si è ripreso almeno per una notte la vetta della classifica del campionato spagnolo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Girona-Real Madrid (domenica 30 novembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La capolista ospite a Montilivi ift.tt/B2Sr1Uu #scommesse #pronostici Vai su X
Pronostici Girona - Real Madrid: attaccanti pronti a segnare in un pareggio con gol - Real Madrid, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... Segnala goal.com
Pronostico Girona vs Real Madrid – 30 Novembre 2025 - Il big match de La Liga tra Girona e Real Madrid accende la serata del 30 Novembre 2025 allo Stadio Municipal de Montilivi, con calcio d’inizio alle 21:00. Scrive news-sports.it
Girona vs Real Madrid – Pronóstico y Apuestas de La Liga 2025 - Los mejores pronósticos deportivos para el duelo de Girona vs Real Madrid, válido por la Jornada 14 de La Liga. Secondo prensafutbol.cl