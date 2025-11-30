Pronostico Fortaleza-Atletico Mineiro | continua il sogno salvezza
Fortaleza-Atletico Mineiro è una partita della trentacinquesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 22:30: tv, probabili formazioni, pronostico. I sette risultati utili di fila piazzati nel corso dell’ultimo mese e mezzo hanno ridato speranze che sembravano perse al Fortaleza una squadra che, a tre giornate dal termine, sogna ancora la salvezza. Ma serve vincere ancora e piazzare quella che sarebbe la terza affermazione di fila. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sulle ali di un entusiasmo quindi ritrovato e contro un Atletico Mineiro salvo ma che lotta per entrare dentro le coppe del prossimo anno, i padroni di casa hanno ottime possibilità di conquistare un’altra affermazione che avrebbe davvero del clamoroso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Brasileirao, il pronostico di Fortaleza-Atletico Mineiro - Il Botafogo è primo con 60 punti, a più 3 sul Palmeiras e a più 5 sul Fortaleza. Segnala corrieredellosport.it
Campionato brasiliano, il pronostico di Atletico Mg-Fortaleza - Dalle qualificazioni mondiali europee si salta all’altro capo del mondo per mettere sotto le luci dei riflettori un recupero del massimo campionato brasiliano che si gioca nella notte tra domani e ... Da tuttosport.com
Brasileirao, per le quote Atletico Mineiro-Fortaleza è da 1 - L'undici di Belo Horizonte ha 11 punti in più in classifica rispetto ai rivali, ultimi insieme alla Juventude. Secondo corrieredellosport.it