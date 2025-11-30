Pronostico Fortaleza-Atletico Mineiro | continua il sogno salvezza

Fortaleza-Atletico Mineiro è una partita della trentacinquesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 22:30: tv, probabili formazioni, pronostico. I sette risultati utili di fila piazzati nel corso dell’ultimo mese e mezzo hanno ridato speranze che sembravano perse al Fortaleza una squadra che, a tre giornate dal termine, sogna ancora la salvezza. Ma serve vincere ancora e piazzare quella che sarebbe la terza affermazione di fila. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sulle ali di un entusiasmo quindi ritrovato e contro un Atletico Mineiro salvo ma che lotta per entrare dentro le coppe del prossimo anno, i padroni di casa hanno ottime possibilità di conquistare un’altra affermazione che avrebbe davvero del clamoroso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

